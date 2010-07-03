Умер первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз

Фото: queenconcerts.com

Скончался первый бас-гитарист группы Queen Майк Гроуз. Об этом в Facebook сообщил барабанщик Роджер Тейлор.

"Так грустно узнавать о моем старом друге Майке Гроузе, которого я впервые услышал в группе под названием The Individuals, когда мы еще учились в школе. Он всегда звучал круто. Покойся с миром", – написал Тейлор.

Гроуз начал играть в Queen в 1970 году. Он пробыл в группе всего несколько месяцев, пока коллектив не познакомился с бас-гитаристом Джоном Диконом.

Ранее стало известно о смерти вокалиста группы The Prodigy Кита Флинта. По информации СМИ, он покончил с собой, не выдержав разрыва со своей женой Маюми Каи.