Против президента МАРХИ возбудили дело о превышении полномочий

Против известного архитектора и президента Московского архитектурного института Александра Кудрявцева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий

Против известного архитектора, президента Московского архитектурного института (МАРХИ) Александра Кудрявцева возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.

"Накануне в отношении президента МАРХИ и проректора этого же вуза Ильи Лежавы было возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий", - сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах.

Официальные комментарии представителей правоохранительных органов, а также администрации МАРХИ пока получить не удалось.