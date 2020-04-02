Следователи проверяют информацию о невыплате зарплаты работникам фитнес‑клуба в Москве

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Следователи начали проверку в связи с информацией, появившейся в сюжете федерального телеканала. В нем говорилось, что работникам московского фитнес-клуба не платят зарплату, сообщили в пресс-службе СК РФ по столице на официальном сайте.

"В сюжете указывается, что руководство клуба вынуждает сотрудников уходить в отпуск за свой счет", – рассказали представители ведомства. Как уточнили в Следственном комитете, персонал не получал зарплату с февраля этого года.

Работники СК проверят изложенные в сюжете факты и установят все обстоятельства случившегося.

Ранее Минтруд указал на незаконность отправки работника в неоплачиваемый отпуск.

В четверг, 2 апреля, стало известно, что полиция задержала женщину за кражу денег из шкафчиков раздевалки столичного фитнес-клуба.