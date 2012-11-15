Рокеры Electric Six смешают диско с металом

Electric Six. Фото: electricsix.com

21 ноября в клубе Milk Moscow выступит американская рок-группа Electric Six. Эти безбашенные музыканты размывают границы стилей. Они смешивают в своих песнях ритмы диско и неистовый рев гитар, добавляют к этому немного синти-попа, глэма и стадионного рока.

Electric Six начали играть в 1996 году, правда тогда группа называлась Wildbunch. Но они сменили название, узнав, что такой коллектив уже существует.

Известность им принес сингл Danger! High Voltage, который был записан вместе Джеком Уайтом из популярной группы White Stripes. Вскоре группа записала песню Gay Bar, которая стала настоящим хитом.

Electric Six выпустили восемь студийных альбомов. А их кавер-версия и клип на хит Queen "Radio Ga Ga" вызвали множество споров – видео вокалист группы Дик Валентайн предстает в образе Фредди Меркьюри.