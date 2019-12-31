Москвичам напомнили об ответственности за шум в новогоднюю ночь

Фото: depositphotos/pressmaster

Сотрудники полиции будут следить за обеспечением тишины и покоя граждан в ночь с 31 декабря на 1 января. Об этом Агентству "Москва" напомнил доцент кафедры административного права и процесса Московского государственного юридического университета им. О. Кутафина Максим Поляков.

При этом он отметил, что, скорее всего, сотрудники правопорядка будут лояльно относиться к шумным жителям и гостям столицы в силу традиций праздника. Поляков указал, что за шум предусмотрена административная ответственность. Сумма возможного штрафа – от 1 до 2 тысяч рублей.

"Лучший способ – все же проявить понимание и в вежливой форме посоветовать соседям вести себя потише", – сказал Поляков. Он добавил, что если это не поможет, тогда гражданин вправе рассчитывать на приезд сотрудника полиции.

Эксперт уточнил, что ночным временем считается период с 23:00 до 7:00. По закону, шуметь в это время запрещается в местах общего пользования, в том числе в квартирах, номерах гостиниц, общежитиях, а также в подъездах и на придомовых площадках.

Ранее стало известно, что жители столицы стали чаще заказывать на новогодний стол готовую еду. Согласно результатам опросов владельцев сетей ресторанов и кафе, основная причина – экономия времени на приготовлении еды.