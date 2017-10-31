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31 октября 2017, 16:29

Город

Каток на Красной площади откроется 29 ноября

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

Каток на Красной площади в центре Москвы планируют открыть 29 ноября. Это будет уже 12-й сезон работы ледовой площадки у стен Кремля.

Как сообщает ТАСС, каток будет открыт ежедневно до конца февраля. Как и в предыдущие годы, будут проходить различные турниры и праздничные мероприятия. Здесь же можно будет встретить и Новый год.

Ежегодно на катке с видом на Спасскую башню, собор Василия Блаженного и здание ГУМ бывают миллионы посетителей.

Кроме того, Сергей Собянин анонсировал дату открытия катка на ВДНХ. Посетителей ждут на льду 1 декабря. В этом году покрытие разместят от Центрального павильона до павильона "Земледелие".

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