31 октября 2017, 16:29Город
Каток на Красной площади откроется 29 ноября
Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
Каток на Красной площади в центре Москвы планируют открыть 29 ноября. Это будет уже 12-й сезон работы ледовой площадки у стен Кремля.
Как сообщает ТАСС, каток будет открыт ежедневно до конца февраля. Как и в предыдущие годы, будут проходить различные турниры и праздничные мероприятия. Здесь же можно будет встретить и Новый год.
Ежегодно на катке с видом на Спасскую башню, собор Василия Блаженного и здание ГУМ бывают миллионы посетителей.
Кроме того, Сергей Собянин анонсировал дату открытия катка на ВДНХ. Посетителей ждут на льду 1 декабря. В этом году покрытие разместят от Центрального павильона до павильона "Земледелие".