В Щаповском реконструируют автодром, ферму и торговый центр

30 ноября, 14:58
Фото: портал мэра и правительства Москвы
Автодром, ферму и торговый центр "Грин Парк" реконструируют в поселении Щаповское в ТиНАО. Решение приняла Градостроительно-земельная комиссия под руководством Сергея Собянина.
Действующий автодром находится рядом с селом Ознобишино. Сейчас на участке площадью три гектара обустроена автотрасса "РаллиКроссАрена" протяженностью 1200 метров. При реконструкции там обустроят площадки для автомодельного спорта площадью 600 квадратных метров, трибуны на 300 человек, парковки на 160 машино-мест, административно-бытовые строения.
На территории торгового центра около того же села построят новые здания, где на площади 4,51 тысячи квадратных метров разместят магазины, кафе, рестораны. "Грин Парк" увеличится в 1,4 раза – с 11,3 тысячи до 15,8 тысячи квадратных метров.
Вблизи деревни Овечкино на участке площадью 2,9 гектара появится производственно-складской комплекс из шести корпусов включая два существующих. После реконструкции ферма станет больше почти в два раза: ее площадь возрастет с 8,35 тысячи до 14,93 тысячи квадратных метров. Благодаря этому на ферме создадут 130 новых рабочих мест. В реконструкцию и новое строительство в 2018–2019 годы планируют инвестировать 90 миллионов рублей.
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