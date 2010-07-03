Началось благоустройство территории у метро "Красносельская"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В центре Москвы начались работы по комплексному благоустройству площади Академика Доллежаля и территории у станции метро "Красносельская". Об этом сообщил департамент капитального ремонта.

"Начались работы по комплексному благоустройству площади Академика Доллежаля, улицы Верхняя Красносельская, Лобачика, Малая Красносельская, 5-го и 6-го Красносельских переулков – территории, прилегающей к Научно-исследовательскому и конструкторскому институту энерготехники имени Доллежаля", – передает Агентство "Москва" сообщение департамента.

Ранее на этой территории были изношенные тротуары и проезжая часть, недостаточное освещение, хаотичная парковка. Проект благоустройства территории обсуждался с местными жителями на специально созданной рабочей группе.

Отмечается, что количество парковочных мест станет больше на 34%. Вместо имеющихся на данный момент 194 будет создано 211 парковочных мест. Также создадут 50 мест на плоскостной парковке и одно место для туристических автобусов.

Ранее сообщалось, что в ближайшие годы в Москве приведут в порядок 150 километров набережных.

