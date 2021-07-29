Церемонию развода караулов Президентского полка возобновят с 31 июля

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка на Соборной площади будет возобновлена 31 июля текущего года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Федеральную службу охраны (ФСО).

"С 31 июля возобновляется проведение церемониального развода пеших и конных караулов Президентского полка СКМК ФСО России на Соборной площади Московского Кремля", – говорится в сообщении.

10 июля церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка была приостановлена из-за пандемии коронавируса.

Современную церемонию развода пеших и конных караулов утвердили осенью 2004 года. Она стала визитной карточкой Кремля. В 2020 году сезон пропустили из-за распространения коронавируса.