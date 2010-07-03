Члены ЦИК намерены присутствовать на рассмотрении в МГИК жалоб от независимых кандидатов

Представители Центральной избирательной комиссии (ЦИК) намерены присутствовать на заседаниях Мосгоризбиркома по рассмотрению жалоб от несогласных с отказом в регистрации кандидатов в депутаты Мосгордумы седьмого созыва. Об этом заявила председатель ЦИК Элла Памфилова на встрече с независимыми кандидатами.
"У нас здесь нет административной системы, я не могу приказывать, раздавать указания, но я очень прошу, надеюсь, что Московская городская избирательная комиссия не откажет нам в этом праве, чтобы представители Центральной избирательной комиссии – члены ЦИК и сотрудник аппарата, компетентные в этих вопросах, – присутствовали на заседаниях комиссии, когда будут рассматриваться жалобы. Они не имеют права, представители ЦИК, вмешиваться в процесс на этом этапе, но присутствовать имеют право", – пояснила она, передает Агентство "Москва".
Также Памфилова попросила МГИК серьезно отнестись к рассмотрению спорных вопросов, исходя из интересов защиты прав москвичей.
Выборы депутатов Мосгордумы седьмого созыва состоятся 8 сентября. В качестве кандидатов зарегистрированы 216 человек.
Ранее сообщалось, что москвичи вышли на одиночные пикеты к зданию МГИК. Люди выступают против допуска на выборы кандидатов с фальшивыми подписями.
Ранее в пресс-службе МГИК опровергли сообщения, что избирательные комиссии браковали подписи в пользу кандидатов от избирателей с начинающимися на "0" номерами и сериями паспортов. Сообщалось также, что некоторым кандидатам отказали в регистрации из-за недействительных подписей – Любови Соболь, Андрею Соколову, Дмитрию Булыкину, Алексею Ретеюму, Сергею Троицкому, Сергею Митрохину.
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