Более 400 студентов приняли участие в проекте "Открой#Моспром"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 400 студентов посетили 23 предприятия Москвы в рамках проекта "Открой#Моспром". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Отдельно хочу поблагодарить предприятия Москвы, которые участвуют в акции “Открой#Моспром”! В этом году проект набирает обороты, все больше заводов и музеев готовы открыть свои двери перед его участниками", – заявил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.

В этом году студенты посетили инновационный завод по переработке пластика "Экопласт", стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России "Научно-производственное предприятие "Темп" имени Короткова" и музей научно-производственного объединения "Молния".

Экскурсии также прошли на заводах "Coca-Cola HBC Россия", "Очаково", "Микрон", в кондитерском концерне "Бабаевский", на заводе "Трансмаш" и других предприятиях. Следующий этап проекта пройдет в апреле.

В прошлом году в рамках проекта "Открой#Моспром" прошло более 340 экскурсий на промышленные предприятия. В экскурсиях приняли участие восемь тысяч человек.

Участники экскурсий могли увидеть сборку автомобилей и самолетов на столичных заводах, а также понаблюдать за производством колбас, кваса, газировки, шоколада и хлеба. Кроме того, в рамках проекта были показаны процесс шитья костюмов и этапы производства ракет.

Впервые акция прошла с 28 по 30 марта. Жителям столицы рассказали об особенностях приготовления молочных продуктов, мороженого, тортов, шоколада, кваса и лимонадов. Тогда можно было посетить 11 предприятий. Также все желающие познакомились с историей производства автомобилей в СССР и России.

