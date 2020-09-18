Мосводосток продолжает устранять последствия ливня в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Бригады Мосводостока продолжают устранять последствия ливня, прошедшего в городе накануне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инженера организации Анатолия Чибрикова.
Он отметил, что в городе за сутки выпало 75% месячной нормы осадков и полчаса не прекращался шквальный дождь с порывами ветра, что усложняло водоотведение.
"Но у нас вся спецтехника была расставлена по пониженным местам, чтобы при необходимости проводить откачку в местах временного скопления воды", – сказал Чибриков.
По его словам, в некоторых местах, к примеру, в Газетном переулке, скопления воды были связаны с засорением листвой дождеприемных решеток. После расчистки вода ушла.
"В основном проблематика связана с интенсивностью дождя, при котором возникает скопление воды, что носит временный характер", – добавил Чибриков.
Он уточнил, что сейчас в городе собрано 300 бригад и 270 единиц спецтехники. Они в круглосуточном режиме дислоцируются в местах города, где возможны скопления воды. Также ведется работа по заявкам, поступившим вчера.
"Проблема в основном в том, что есть низменные участки во дворах, откуда вода не уходит. При необходимости в низких местах строятся дополнительные дождеприемные колодцы и водостоки", – пояснил главный инженер Мосводостока.
Ранее сообщалось, что городские коммунальные службы оперативно устранили скопления воды, вызванные непогодой. В Москве повалило 116 деревьев, было повреждено 35 автомобилей.
Пострадавших нет, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.
Из-за непогоды в столице накануне был объявлен желтый уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от использования транспортных средств.
Сергей Собянин просил жителей города по возможности не покидать свои квартиры. Мэр призывал горожан в непогоду не укрываться от дождя под деревьями и не сидеть на лавочках.
Стало известно, как столица пережила непогоду
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: