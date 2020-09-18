Мосводосток продолжает устранять последствия ливня в городе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Бригады Мосводостока продолжают устранять последствия ливня, прошедшего в городе накануне, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного инженера организации Анатолия Чибрикова.

Он отметил, что в городе за сутки выпало 75% месячной нормы осадков и полчаса не прекращался шквальный дождь с порывами ветра, что усложняло водоотведение.

"Но у нас вся спецтехника была расставлена по пониженным местам, чтобы при необходимости проводить откачку в местах временного скопления воды", – сказал Чибриков.

По его словам, в некоторых местах, к примеру, в Газетном переулке, скопления воды были связаны с засорением листвой дождеприемных решеток. После расчистки вода ушла.

"В основном проблематика связана с интенсивностью дождя, при котором возникает скопление воды, что носит временный характер", – добавил Чибриков.

Он уточнил, что сейчас в городе собрано 300 бригад и 270 единиц спецтехники. Они в круглосуточном режиме дислоцируются в местах города, где возможны скопления воды. Также ведется работа по заявкам, поступившим вчера.

"Проблема в основном в том, что есть низменные участки во дворах, откуда вода не уходит. При необходимости в низких местах строятся дополнительные дождеприемные колодцы и водостоки", – пояснил главный инженер Мосводостока.

Ранее сообщалось, что городские коммунальные службы оперативно устранили скопления воды, вызванные непогодой. В Москве повалило 116 деревьев, было повреждено 35 автомобилей.

Пострадавших нет, все объекты жизнеобеспечения города работают в штатном режиме.

Из-за непогоды в столице накануне был объявлен желтый уровень погодной опасности. Москвичей призвали отказаться от использования транспортных средств.

Сергей Собянин просил жителей города по возможности не покидать свои квартиры. Мэр призывал горожан в непогоду не укрываться от дождя под деревьями и не сидеть на лавочках.