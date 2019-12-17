В столичном метро установили автоматы по продаже сувенирных монет

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На десяти станциях Московского метрополитена установили автоматы по продаже сувенирных монет, которые представлены в 12 вариантах дизайна. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

На лицевой стороне монет изображены матрешки, поезда нового поколения "Москва", а также достопримечательности столицы: храм Василия Блаженного, здание Большого театра и Московский зоопарк.

Сувениры продаются в прозрачных футлярах. Их цена составляет 200 рублей.

Автоматы по продаже установили на станциях метро "Коломенская", "Домодедовская", "Проспект Мира", "Тургеневская", "Третьяковская", "Баррикадная", "Пушкинская", "Китай-город", "Цветной бульвар" и "Трубная".

Ранее сообщалось, что на станции метро "Белорусская" Замоскворецкой линии началось тестирование билетных автоматов с новым интерфейсом. Новый интерфейс билетных автоматов удобнее и информативнее. Пассажиры смогут сразу выбрать на главном экране нужный тип билета или абонемента для проезда по МЦД.

