Новый интерфейс билетных автоматов начали тестировать в метро

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На станции метро "Белорусская" Замоскворецкой линии началось тестирование билетных автоматов с новым интерфейсом, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Он был разработан с учетом потребностей пассажиров и открытия Московских центральных диаметров (МЦД)", – говорится в сообщении.

По словам руководителя столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максима Ликсутова, новый интерфейс билетных автоматов удобнее и информативнее.

Пассажиры смогут сразу выбрать на главном экране нужный тип билета или абонемента для проезда по МЦД. Теперь не нужно совершать лишних действий, благодаря чему сократится время, проведенное у автомата.

Кроме того, впервые в билетном автомате можно будет записать на карту "Тройка" абонемент на наземный транспорт (ТАТ).

Как уточняется, усовершенствованный интерфейс будут вводить поэтапно. В ближайшее время он появится в билетных автоматах на нескольких станциях подземки.

По словам Ликсутова, пока систему тестируют, предложения по доработке нового интерфейса можно направить на электронную почту метрополитена.

Ранее сообщалось, что на станции "Комсомольская" заработала билетная касса для пассажиров с нарушением слуха.

Специальную систему установили в кассе объединенного вестибюля Сокольнической и Кольцевой линий. Для того, чтобы воспользоваться этой услугой, нужно перевести слуховой аппарат в режим "Т". Кассовые окна, оборудованные новой системой, будут отмечены специальной опознавательной наклейкой.

Кроме того, в подземке открыта горячая SMS-линия для слабослышащих пассажиров. Человек с подобным недугом имеет возможность получить быстрый ответ от оператора на любой интересующий вопрос, касающийся работы метро. Дежурный подскажет режим работы метрополитена, укажет путь до нужной станции или достопримечательности, а также при необходимости вызовет к пассажиру помощника.

