Темы дня

Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Мобильный репортёр
ХРОНИКА ЗАБРОШЕННОЙ БОЛЬНИЦЫ
ОСТРОВА HI-TECH
Спецпроект Реновация
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Форма поиска по сайту

Часто ищут

15 мая, 13:08

Туристы смогут увидеть Кремль с высоты птичьего полета

город культура

15 мая, 13:08

Поделиться в социальных сетях:

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туристы смогут увидеть Кремль с высоты птичьего полета. Для этого им будет достаточно подняться на колокольню "Иван Великий", которая 15 мая открывает новый сезон. Об этом сообщила гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, пишет "Вечерняя Москва".

"Мы открываем сезон работы колокольни. Как вы знаете, в холодное время года это невозможно из-за того, что целый ряд площадок находится достаточно высоко и полы там покрываются льдом", − пояснила директор музеев Кремля. Она добавила, что для безопасности посетителей в зимнее время колокольня закрыта. Гагарина пригласила всех желающих с наступлением теплой погоды подняться на колокольню и посмотреть на Кремль с высоты птичьего полета.

Уточняется, что колокольня "Иван Великий" открыта с 15 мая по 30 сентября ежедневно, кроме четверга. Кроме того, Гагарина напомнила, что 18 мая, в Международный день музеев, все экспозиции на территории Московского Кремля будут работать бесплатно.

Ранее сообщалось, что Московский Кремль не будет участвовать в акции "Ночь в музее". В ночное время территория Кремля закрыта для посетителей по различным соображениям, пояснила директор музея-заповедника. При этом она отметила, что к 18 мая в Кремле приготовили специальную вечернюю программу для детей "Театр теней". Она связана с китайской выставкой "Сокровища императорского дворца Гугун".

Читайте также

город культура

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика