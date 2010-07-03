Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Туристы смогут увидеть Кремль с высоты птичьего полета. Для этого им будет достаточно подняться на колокольню "Иван Великий", которая 15 мая открывает новый сезон. Об этом сообщила гендиректор музея-заповедника "Московский Кремль" Елена Гагарина, пишет "Вечерняя Москва".

"Мы открываем сезон работы колокольни. Как вы знаете, в холодное время года это невозможно из-за того, что целый ряд площадок находится достаточно высоко и полы там покрываются льдом", − пояснила директор музеев Кремля. Она добавила, что для безопасности посетителей в зимнее время колокольня закрыта. Гагарина пригласила всех желающих с наступлением теплой погоды подняться на колокольню и посмотреть на Кремль с высоты птичьего полета.

Уточняется, что колокольня "Иван Великий" открыта с 15 мая по 30 сентября ежедневно, кроме четверга. Кроме того, Гагарина напомнила, что 18 мая, в Международный день музеев, все экспозиции на территории Московского Кремля будут работать бесплатно.

Ранее сообщалось, что Московский Кремль не будет участвовать в акции "Ночь в музее". В ночное время территория Кремля закрыта для посетителей по различным соображениям, пояснила директор музея-заповедника. При этом она отметила, что к 18 мая в Кремле приготовили специальную вечернюю программу для детей "Театр теней". Она связана с китайской выставкой "Сокровища императорского дворца Гугун".