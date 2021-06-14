Москва передала 40 мест общего пользования владельцам нежилых помещений

09:59
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Столица впервые передала в долевую собственность владельцам недвижимости в торговых и административных зданиях помещения общего пользования. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
Данная возможность появилась в феврале текущего года после изменения законодательства. Для получения помещений в общую долевую собственность необходимо обратиться в Росреестр.
"Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в девяти административных округах столицы", – пояснил Ефимов.
Он пояснил, что в их числе: технические этажи, лестничные площадки, подвалы, холлы, чердаки и коридоры. После оформления таких вспомогательных помещений в долевую собственность собственники смогут использовать их по своему усмотрению.
Информация обо всех подобных объектах в нежилых помещениях есть в открытом доступе: ее регулярно публикуют на портале mos.ru и правовых сайтах.
Ранее правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.
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