Москва передала 40 мест общего пользования владельцам нежилых помещений

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столица впервые передала в долевую собственность владельцам недвижимости в торговых и административных зданиях помещения общего пользования. Об этом рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Данная возможность появилась в феврале текущего года после изменения законодательства. Для получения помещений в общую долевую собственность необходимо обратиться в Росреестр.

"Город передал собственникам коммерческих площадей в нежилых зданиях 40 помещений общего пользования суммарной площадью более 3,5 тысячи квадратных метров в девяти административных округах столицы", – пояснил Ефимов.

Он пояснил, что в их числе: технические этажи, лестничные площадки, подвалы, холлы, чердаки и коридоры. После оформления таких вспомогательных помещений в долевую собственность собственники смогут использовать их по своему усмотрению.

Информация обо всех подобных объектах в нежилых помещениях есть в открытом доступе: ее регулярно публикуют на портале mos.ru и правовых сайтах.

Ранее правительство Москвы передало в собственность жителей 150 нежилых помещений в многоквартирных домах. Соответствующее распоряжение подписал Сергей Собянин.