Электрички на участке Тверь – Москва следуют с опозданием по техпричинам

Фото: Агентство "Москва"

Электрички на участке Тверь – Москва следуют с опозданием по техническим причинам, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).

Пригородные поезда могут задерживаться на 7–35 минут. Также не исключены задержки электропоездов из столицы, отправляющихся по обороту.

Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.

До 5 октября изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Броницы, Голутвин – Пески и станции Алпатьево.

