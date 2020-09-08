Электрички на участке Тверь – Москва следуют с опозданием по техпричинам

Фото: Агентство "Москва"
Электрички на участке Тверь – Москва следуют с опозданием по техническим причинам, сообщает пресс-служба Московско-Тверской пригородной пассажирской компании (МТППК).
Пригородные поезда могут задерживаться на 7–35 минут. Также не исключены задержки электропоездов из столицы, отправляющихся по обороту.
Пассажиров призвали внимательно следить за объявлениями на станциях и в поездах.
До 5 октября изменилось расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих в Московской и Рязанской областях. Это связано с плановыми ремонтно-путевыми работами на участках Раменское – Броницы, Голутвин – Пески и станции Алпатьево.
На Ярославском направлении МЖД в часы пик сократили интервал движения поездов до 2 минут
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