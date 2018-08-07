Участники проекта "Московское долголетие" воссоздадут знаменитые картины

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сезон пленэров для участников проекта "Московское долголетие" проведут в 12 столичных парках с 11 по 24 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.
Во время занятий живописью на свежем воздухе представители старшего поколения воссоздадут картины знаменитых мастеров или напишут свои. Проявить творческие способности им помогут профессиональные преподаватели во главе с народным художником России Александром Рукавишниковым.
Сезон пленэров откроется в парке Сокольники в субботу, 11 августа. С 10:00 до 13:00, в рамках занятия "По мотивам Третьяковки", москвичам покажут небольшой спектакль, после которого актеры в костюмах XIX–XX веков воспроизведут известную картину Бориса Кустодиева "Купчиха за чаем". Участники занятия попробуют изобразить эту "живую" композицию.
Кроме того, с 16:00 до 19:00 11 августа в парке Кузьминки состоится пленэр "Моя Москва" для желающих создать свой пейзаж в технике пастели.
В воскресенье,12 августа, занятия живописью пройдут в Лианозовском и Измайловском парках. 15 августа к сезону пленэров присоединятся Бабушкинский парк и парк "Северное Тушино", а 16 августа – Таганский парк и "Фили". В Перовском парке и усадьбе Воронцово занятия проведут 21 августа, в парке "Красная Пресня" и парке Дружбы – 23 августа.
По словам организаторов, на занятиях участники "Московского долголетия" получат шанс воссоздать такие шедевры, как "Девочка с персиками" Валентина Серова и "Бегунья" Александра Дейнеки. А во время пленэра "Дай лапу, мой лучший друг" моделями станут животные из приюта, которых горожане смогут забрать себе.
Сезон московских пленэров завершится 24 августа в музее-заповеднике Царицыно. Отмечается, что для всех участников подготовили призы, среди которых – бесплатное посещение арт-школы Александра Рукавишникова, присоединившейся к "Московскому долголетию".
В конце июля Сергей Собянин сообщил, что проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках столицы.
"Большая Москва": проект "Московское долголетие"
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