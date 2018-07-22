Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Мэр Москвы

22 июля, 17:56

Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках

мэр Москвы Сергей Собянин общество спорт здоровье Московское долголетие

Занятия в рамках проекта "Московское долголетие" проходят в 28 столичных парках. Об этом заявил Сергей Собянин в свое микроблоге в Twitter.

"Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках. Любой желающий может прийти на открытые уроки, найти занятие по душе и пообщаться с тренерами", – говорится в сообщении.

К программе "Московское долголетие" уже присоединились 115 тысяч человек. Программа начала работать в столице 1 марта.

К занятиям можно присоединиться в 28 локациях:

  • Сад "Эрмитаж";
  • Сад имени Баумана;
  • Таганский парк;
  • Измайловский парк;
  • Бабушинский парк;
  • Гончаровский парк;
  • Лианозовский парк;
  • Перовский парк;
  • Сквер по Олонецкому проезду;
  • Парк "Красная Пресня";
  • Парк "Красногвардейские пруды";
  • Парк "Фили";
  • Парк "Зарядье";
  • Парк "Сокольники";
  • Парк "Северное Тушино";
  • Парк "Кузьминки";
  • Парк "Малые Кузьминки";
  • Сиреневый сад;
  • Парк Победы на Поклонной горе;
  • Парк Олимпийская деревня;
  • Усадьба "Воронцово";
  • Зона отдыха "Борисовские пруды";
  • Парк в Садовниках;
  • Парк у прудов "Радуга";
  • Парк у Джамгаровского пруда;
  • Парк "Этнографическая деревня Бибирево";
  • Парк по Ангарской улице.

Записаться на различные занятия в рамках "Московского долголетия" можно в 28 столичных локациях. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и соцкарту москвича

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать