Занятия в рамках проекта "Московское долголетие" проходят в 28 столичных парках. Об этом заявил Сергей Собянин в свое микроблоге в Twitter.

"Проект "Московское долголетие" работает уже в 28 парках. Любой желающий может прийти на открытые уроки, найти занятие по душе и пообщаться с тренерами", – говорится в сообщении.

К программе "Московское долголетие" уже присоединились 115 тысяч человек. Программа начала работать в столице 1 марта.

К занятиям можно присоединиться в 28 локациях:



Сад "Эрмитаж";

Сад имени Баумана;

Таганский парк;

Измайловский парк;

Бабушинский парк;

Гончаровский парк;

Лианозовский парк;

Перовский парк;

Сквер по Олонецкому проезду;

Парк "Красная Пресня";

Парк "Красногвардейские пруды";

Парк "Фили";

Парк "Зарядье";

Парк "Сокольники";

Парк "Северное Тушино";

Парк "Кузьминки";

Парк "Малые Кузьминки";

Сиреневый сад;

Парк Победы на Поклонной горе;

Парк Олимпийская деревня;

Усадьба "Воронцово";

Зона отдыха "Борисовские пруды";

Парк в Садовниках;

Парк у прудов "Радуга";

Парк у Джамгаровского пруда;

Парк "Этнографическая деревня Бибирево";

Парк по Ангарской улице.

Записаться на различные занятия в рамках "Московского долголетия" можно в 28 столичных локациях. С собой нужно иметь паспорт, СНИЛС и соцкарту москвича

