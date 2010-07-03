Многоуровневую развязку начнут строить в ТиНАО в 2019 году

Многоуровневую развязку построят на пересечении магистрали Солнцево – Бутово – Видное и трассы МКАД – Коммунарка – Остафьево. Об этом сообщает инфослужба портала Стройкомплекса.
Как уточнил глава городского департамента строительства Андрей Бочкарев, новую транспортную развязку с путепроводом начнут возводить уже в этом году. Какая подрядная организация займется строительством, определят по итогам конкурса.
Победителю поручат возвести путепровод длиной 293 метра с тремя полосами для движения в оба направления. Ему также предстоит построить подходы к путепроводу МКАД – Коммунарка – Остафьево и съезд на трассу Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе с территории административно-делового центра в Коммунарке.
По данным департамента строительства, максимальная цена контракта составит 1,786 миллиарда рублей. Итоги конкурса подведут 8 апреля.
Бочкарев также напомнил о поручении мэра реконструировать внутриквартальные дороги в ТиНАО, чтобы они эффективно дублировали главные магистрали, обеспечивая доступ к жилым домам и деловым центрам.
Ранее глава Москомэкспертизы Валерий Леонов сообщил, что на новой развязке планируют установить видеонаблюдение и систему передачи данных. Там также появится автоматизированная система управления движением.
Всего до конца года в Москве построят 55 километров дорог, 16 искусственных сооружений и 11 пешеходных переходов.
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