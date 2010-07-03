В Москве началась реставрация дома, где собирались декабристы

Фото: Агентство "Москва"

В столице на Рождественском бульваре началась реставрация дома братьев Фонвизиных, в котором неоднократно проводились совещания декабристов. Решение о старте работ было приятно в столичном департаменте культурного наследия. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Мосгорнаследия.

"Начавшаяся сейчас реставрация фасадов этого уникального памятника пройдет под контролем нашего департамента. Работы планируется завершить до конца ноября текущего года", – рассказал глава департамента Алексей Емельянов.

Сообщается, что архитектурно-лепной декор станет главным объектом внимания специалистов. Также отмечается, что с фасада исторического здания уберут все кондиционеры, портящие его вид.

Ранее в департаменте сообщали о реставрации особняка XIX века на Малой Дмитровке.