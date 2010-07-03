Фрагментам панорамы "Оборона Севастополя" предстоит реставрация

Фото: Фрагмент панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 годов"

Два фрагмента панорамы "Оборона Севастополя" планируют отреставрировать. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что работы по восстановлению фрагментов картины предстоит выполнить победителю городского конкурса с ограниченным участием. Специалистам, выигравшим право на реставрацию, предстоит восстановить утраченные элементы полотен и удалить загрязнения. По словам руководителя департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, большого числа заявок ждать не стоит.

"Традиционно такие закупки вызывают интерес узкопрофильных специалистов. С начала прошлого года по настоящее время в среднем по два участника претендовали на схожие закупки", – рассказал глава департамента.

Победитель конкурса приступит к восстановительным работам в августе. Завершить их планируется к концу года.

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