Детеныши лесных северных оленей родились в Московском зоопарке

Фото: портал мэра и правительства Москвы/пресс-служба Московского зоопарка

Детеныши лесных северных оленей появились на свет в центре воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка. Этот вид оленей занесен в Международную Красную книгу, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что, по оценкам зоологов, дикое поголовье этих животных насчитывает около пяти тысяч особей.

Самец и самка появились на свет с разницей в несколько дней. У обоих детенышей уже есть маленькие рожки.

В настоящее время оленята питаются материнским молоком, а к полугоду перейдут на взрослую пищу: ягель, сено, ветки, специальный комбикорм.

Как рассказала гендиректор зоосада Светлана Акулова, скоро малыши начнут гулять вместе со своим стадом по огромному вольеру.

"Осенью, когда они подрастут и окрепнут, зоологи проведут еще один медицинский осмотр. Возможно, в будущем детенышей удастся выпустить в дикую природу, где они смогут помочь в восстановлении поголовья лесных северных оленей. Московский зоопарк сотрудничает с заповедником "Керженский" в Нижегородской области для сохранения алтае-саянской популяции оленей", – приводятся в материале слова Акуловой.

В дикой природе северные олени обитают на полуострове Таймыр, в тайге, на Кольском полуострове, в Забайкальском и Алтайском краях.

Ранее стало известно, что в Московском зоопарке родился малыш редкого сычуаньского такина. Данный вид занесен в Международную Красную книгу как близкий к исчезновению. Малютка появился у самца Дони и самки Ксии. Так как для матери малыша это первая беременность, зоологи были обеспокоены, как она примет его.

