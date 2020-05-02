В Москве скончались 34 пациента с коронавирусом

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В Москве умерли 34 человека, которые ранее сдали положительный тест на COVID-19, сообщает столичный Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

У всех скончавшихся ранее была диагностирована пневмония. Таким образом, всего в Москве в результате заражения коронавирусом умерли 729 человек.

"В Москве скончались 34 пациента, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", – рассказали в Оперштабе.

За последние сутки в Москве обнаружили 5358 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, общая численность заболевших COVID-19 составила 62658 человек. 608 пациентов вылечились от коронавируса за последние сутки. Всего в Москве выздоровели 6374 человека.

Ранее депутат Мосгордумы, главврач поликлиники №3 Елена Самышина рассказала, что благодаря работе столичных центров компьютерной томографии и референс-центра удалось исключить ошибки в процессе диагностики коронавирусной инфекции. Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург подчеркнул, что увеличение числа тестирований играет важную роль в сдерживании коронавирусной инфекции.

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в результате массового тестирования на антитела стало известно, что около 2 тысяч врачей заразились коронавирусом. Из них половина до сих пор болеют. Также он сообщил, что столичные врачи получат надбавку в размере 150 тысяч рублей.

Кроме того, Собянин отметил, что в случае улучшения ситуации с коронавирусной инфекцией в середине мая власти могут пойти на снятие ограничений. Однако в настоящий момент как в столичной мэрии, так и в Кремле призывают граждан оставаться дома и не расслабляться.

В Москве действует режим повышенной готовности. С 15 апреля для передвижения по столице на личном или общественном транспорте необходимо иметь пропуск. В случае отсутствия разрешения на нарушителя режима самоизоляции будет наложен штраф.