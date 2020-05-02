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Мэр Москвы

18:52

Собянин рассказал об изменении отношения москвичей к самоизоляции

мэр Москвы Сергей Собянин город

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что в настоящий момент столичные жители менее ответственно стали относиться к режиму самоизоляции.

Также он отметил улучшение погодных условий в городе в качестве фактора, влияющего на настроение москвичей. Кроме того, Собянин подчеркнул, что на столичных жителей наваливается психологическая усталость от постоянных увещеваний об опасности.

"Когда тебе говорят, что опасность, опасность, и об этом говорят уже не одну неделю, ты просто устаешь от этого, и тебе хочется верить, что все уже закончилось, ведь если посмотреть по сторонам – ничего не происходит", – сказал Собянин в эфире телеканала Россия 1.

Ранее он сообщил, что в середине мая в случае позитивной динамики, указывающей на снижение заболеваемости коронавирусом, режим самоизоляции могут снять.

Также Собянин рассказал об изменениях в своем рабочем графике во время пандемии коронавируса. Он отметил, что из-за периода нерабочих дней у него из расписания исчезли выходные.

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