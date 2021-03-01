Москвичей призвали быть осторожнее из-за гололедицы и ветра

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Из-за сильной гололедицы и порывов ветра столичная Госавтоинспекция призвала водителей и пешеходов быть осторожнее на дороге. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД по Москве.

По словам специалистов, 2 марта в столице объявлен желтый уровень погодной опасности, порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду.

"Не спешите, кем бы вы ни были – пешеходом или водителем. Будьте очень аккуратны в своих действиях и никаких резких маневров", – говорится в сообщении.

Водителям в Госавтоинспекции напомнили, что в гололед наиболее опасно на мостах, путепроводах и МКАД.

В начале марта, по словам главного специалиста Московского метеобюро Татьяны Поздняковой, в Москве будет облачная погода с небольшими осадками. Температура будет немного выше нуля, однако снег может полностью растаять только к концу месяца.