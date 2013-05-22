Форма поиска по сайту

22 мая 2013, 19:16

Спорт

Праздник в честь Дня массового футбола УЕФА пройдет в Сокольниках

25 мая в парке "Сокольники" впервые будет разыгран международный турнир Lokoball Icup, приуроченный к празднованию Дня массового футбола УЕФА.

Участниками мероприятия станут 12 команд футболистов в возрасте до 11 лет из международных и посольских школ Англии, США, Германии, Японии, Швеции, а также их российские сверстники.

Помимо турнира, участников праздника ждет развлекательная программа и мастер-классы.

Время проведения мероприятия с 9:00 до 14:30.

