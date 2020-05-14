Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Роспотребнадзор разработал памятку о кредитных каникулах при участии экспертов министерства финансов России. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на официальный сайт ведомства.

Кредитные каникулы предоставляются при снижении совокупного дохода заемщика за предыдущий месяц более чем на 30 процентов в сравнении со среднемесячным доходом за 2019 год. Получить их можно на ипотеку, потребительский кредит, автокредит или кредитные карты.

Заявление на кредитное послабление необходимо подать до 30 сентября текущего года. Льготный период разрешено установить в пределах от одного до шести месяцев.

Отдельно в Роспотребнадзоре напомнили, что кредитные каникулы распространяются на несколько вариантов договоров – с банками, микрофинансовыми организациями, ломбардами и кредитными кооперативами.

В ведомстве также подчеркнули, что льготный период распространяется на тех заемщиков, у кого размер кредита не превышает установленный правительством РФ максимальный размер, а также если на них не действует иной льготный период.

