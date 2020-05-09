Названа опасность досрочного погашения кредита

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Досрочное погашение кредитов может стать проблемой как для физических, так и для юридических лиц. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление гендиректора юридической фирмы Urvista Алексея Петропольского.

По словам специалиста, выплаты имеет смысл растянуть, поскольку последствия кризиса могут оказаться достаточно серьезными. В таком случае даже переплата по процентам не будет так разрушительна, как полное погашение, уточнил он.

Петропольский отметил, что при таком раскладе особенно опасны лизинговые кредиты. Как правило, в договорах на подобные займы указаны штрафы за досрочное погашение.

Ранее Верховный суд РФ разъяснил, как платить по кредитам и займам в условиях ограничений, вызванных пандемией коронавируса. Для этого достаточно обратиться к федеральному закону № 106-ФЗ. Согласно этому документу, выплаты по кредитам можно приостановить на полгода, то есть до 30 сентября.