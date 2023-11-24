В Минфине Кипра заявили, что не давали указаний о блокировке карт Газпромбанка

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Власти Кипра не давали финансовым институтам распоряжений о блокировке карт Газпромбанка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на кипрский Минфин.

С 17 ноября на острове перестали работать российские карты с платежными системами UnionPay, в том числе выпущенные Газпромбанком. Однако банк не входит в перечень российских структур под санкциями ЕС.

"По нашим данным, Центральный банк Кипра не издавал никаких указаний или распоряжений финансовым учреждениям о том, чтобы не принимать карты Газпромбанка UnionPay в своих банкоматах", – говорится в сообщении.

С 3 ноября за рубежом перестали работать карты банка "Русский стандарт" с платежной системой UnionPay. Банк оказался под санкциями США, из-за чего его карты перестали принимать к оплате.



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