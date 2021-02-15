Цена нефти Brent превысила $63 впервые за год

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Цена апрельского фьючерса на нефть марки Brent выросла на 1,31 процента и достигла в пике 63,27 доллара за баррель.

Такие данные приводит лондонская биржа ICE. В последний раз стоимость Brent превышала 63 доллара в январе 2020 года.

В то же время нефть WTI подорожала на 1,4 процента и составила 60,2 доллара.

Глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин ранее назвал причиной роста цен решение стран ОПЕК+ снизить добычу нефти.