Продажи новых легковых автомобилей в РФ в 2023 году выросли на 62% – Минпромторг РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Продажи новых легковых автомобилей в России за 2023 года выросли на 62 процента в годовом выражении и превысили 1,056 миллиона штук. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Минпромторга РФ.

Сообщается, что объем рынка легковых автомобилей в 2023 году составил 1 056 397 штук. Это на 62 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Также стало известно, что продажи легких коммерческих авто по итогам 2023 года увеличились на 35 процентов – до 105 тысяч штук. Рынок грузовиков за отчетный период вырос на 74 процента, до 140,2 тысяч штук, а рынок автобусов увеличился до 17,8 тысячи.

Ранее сообщалось, что российское правительство выделило около 39 миллиардов рублей на разработки отечественных автопроизводителей. Большую часть из выделенных денег направят на реализацию ключевых проектов ведущих российских автопроизводителей, также средства отправятся на проведение перспективных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, отмечается там.

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