Ученые винят глобальное потепление в перепадах температуры

Похолодание в Европе и резкое выпадение большого количества осадков в России и Украине происходит из-за глобального потепления. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал координатор программы "Климат и энергетика" Всероссийского фонда дикой природы Алексей Кокорин.

"Глобальное потепление приводит как раз к неравномерному и резкому выпадению осадков. Я не уверен, что 2013 года будет рекордным по количеству осадков, а вот март будет рекордным", - считает Кокорин.

По его словам, температурные перепады будут встречаться все чаще, продолжительность осени и весны действительно станет меньше. Но это очень медленный процесс. А через 20 тысяч лет наступит ледниковый период, отметил эксперт.