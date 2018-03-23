Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Дом правительства России присоединится к акции "Час Земли" 24 марта, сообщается в официальном аккаунте правительства России в Twitter.

"В знак поддержки международной акции "Час Земли" завтра в 20:30 погаснет подсветка Дома правительства", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что акция состоится в столице 24 марта с 20:30 до 21:30. В ней примут участие более 1,9 тысячи зданий. Среди них Храм Христа Спастителя, Кремль, Большой Театр, Совет Федерации, Госдума и другие.

К мероприятию примкнут 14 столичных парков. Главной площадкой станет "Зарядье", где пройдет концерт и флешмобы.

Участвовать может любой желающий горожанин. После регистрации на официальном сайте достаточно погасить в доме свет и электроприборы на один час.