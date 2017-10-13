Работы по благоустройству Пречистенской набережной завершены

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Завершились основные работы по благоустройству Пречистенской набережной, которые проводили в этом году в рамках программы "Моя улица".

"На Пречистенской набережной закончились основные строительно-монтажные работы", − цитирует Агентство "Москва" сообщение пресс-служба комплекса городского хозяйства. В ведомстве напомнили, что мероприятия по благоустройству стартовали на набережной еще в мае, однако, затем их пришлось приостановить на 1,5 месяца из-за массового паломничества в храм Христа Спасителя к мощам Николая Чудотворца. Ввиду этих обстоятельств, после возобновления работ сроки их выполнения перенесли на более позднее время.

Уточняется. что в рамках программы "Моя улица" на Пречистенской набережной проложили кабельную канализацию, отремонтировали инженерные сети и ливневую канализацию. Специалисты обновили асфальтовое покрытие проезжей части, а тротуары сделали более просторными и удобными для пешеходов. Как отметили в пресс-службе комплекса городского хозяйства, благодаря оптимизации ширины дорожных полос пешеходную зону удалось расширить на разных участках от 1,5 до семи метров. В то же время это не привело к сокращению числа полос для движения транспорта. Тротуары вымостили гранитной плиткой на общей площади в 24,5 тысячи квадратных метров.

Кроме того, здесь появилась новая система освещения: воссозданные по историческим чертежам фонари с энергосберегающими лампами. Неподалеку от Крымского моста разбили уютный сквер.

Также сообщается, что при благоустройстве Пречистенской набережной не оставят без внимания и фасады исторических домов, например, зданий товарищества мануфактур текстильного промышленника Ивана Бутикова, построенных в конце XIX века. А поздней осенью проезжую часть планируют отделить от пешеходной зоны, высадив на их границе более 110 деревьев и 50 кустарников для защиты от городского шума и пыли.