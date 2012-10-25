Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в Подмосковье

Рядом с селом Никитское Раменского района Подмосковья автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Один человек погиб на месте, второй доставлен в больницу

Один человек погиб в дорожной аварии в Раменском районе Подмосковья. Рядом с селом Никитское автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем.

В салоне машины, по предварительным данным, находились два человека. Один погиб на месте, второй доставлен в больницу.

Пассажиры автобуса не пострадали. Движение на дороге не перекрывалось.

Обстоятельства столкновения устанавливает полиция.

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