25 октября 2012, 12:51Происшествия
Рейсовый автобус столкнулся с легковушкой в Подмосковье
Рядом с селом Никитское Раменского района Подмосковья автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. Один человек погиб на месте, второй доставлен в больницу
Один человек погиб в дорожной аварии в Раменском районе Подмосковья. Рядом с селом Никитское автобус лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем.
В салоне машины, по предварительным данным, находились два человека. Один погиб на месте, второй доставлен в больницу.
Пассажиры автобуса не пострадали. Движение на дороге не перекрывалось.
Обстоятельства столкновения устанавливает полиция.
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