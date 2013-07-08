Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

08 июля 2013, 20:48

Спорт

Теннисные матчи на Универсиаде перенесены на вторник из-за погоды

Соревнования по теннису на Универсиаде в Казани перенесены на вторник из-за плохих погодных условий. Вечером на город обрушился сильный дождь.

Организаторы приняли решение досрочно завершить соревновательную программу, передает "Р-Спорт".

Завтра в одиночном разряде на соревнованиях выступят российские теннисистки Екатерина Яшина и Маргарита Гаспарян.

Универсиада
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика