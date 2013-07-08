08 июля 2013, 20:48Спорт
Теннисные матчи на Универсиаде перенесены на вторник из-за погоды
Соревнования по теннису на Универсиаде в Казани перенесены на вторник из-за плохих погодных условий. Вечером на город обрушился сильный дождь.
Организаторы приняли решение досрочно завершить соревновательную программу, передает "Р-Спорт".
Завтра в одиночном разряде на соревнованиях выступят российские теннисистки Екатерина Яшина и Маргарита Гаспарян.
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