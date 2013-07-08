Теннисные матчи на Универсиаде перенесены на вторник из-за погоды

Соревнования по теннису на Универсиаде в Казани перенесены на вторник из-за плохих погодных условий. Вечером на город обрушился сильный дождь.

Организаторы приняли решение досрочно завершить соревновательную программу, передает "Р-Спорт".

Завтра в одиночном разряде на соревнованиях выступят российские теннисистки Екатерина Яшина и Маргарита Гаспарян.