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07 мая 2013, 11:14

Новости культурного мира

Том Круз будет сниматься в пятой части картины "Миссия невыполнима"

Американский актер Том Круз подписал с кинокомпаниями Paramount Pictures и Skydance Production контракт на продюсирование и съемки в фильме "Миссия невыполнима-5".

Однако пока кинокомпании не объявили, кто будет сценаристом и режиссером картины, а также дату выхода в мировой прокат, сообщает Deadline Hollywood.

Стоит отметить, что кассовые сборы предыдущего фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" составили около 700 миллионов долларов при бюджете в 145 миллионов долларов.

Том Круз продюсеры киноновинки Миссия невыполнима
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