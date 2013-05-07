Том Круз будет сниматься в пятой части картины "Миссия невыполнима"

Американский актер Том Круз подписал с кинокомпаниями Paramount Pictures и Skydance Production контракт на продюсирование и съемки в фильме "Миссия невыполнима-5".

Однако пока кинокомпании не объявили, кто будет сценаристом и режиссером картины, а также дату выхода в мировой прокат, сообщает Deadline Hollywood.

Стоит отметить, что кассовые сборы предыдущего фильма "Миссия невыполнима: Протокол Фантом" составили около 700 миллионов долларов при бюджете в 145 миллионов долларов.