Движение на Уссурийской улице было ограничено из-за пожарного гидранта

22 июля 2013, 17:08
Движение транспорта по Уссурийской улице на востоке Москвы было временно затруднено - около дома номер 3 корпус 1 забил фонтан холодной воды, сообщает телеканал "Москва 24".
Как уточняют очевидцы, потоки воды выливались на проезжую часть. Пешеходам здесь также сложно передвигаться.
Место ЧП сейчас оцеплено, на месте ЧП работают коммунальщики. Движение по Уссурийской улице постепенно приходит в норму, затора к этому часу не наблюдается.
Причиной ЧП стало незаконное использование пожарного гидранта, заявили в "Мосводоканале".
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