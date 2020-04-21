Москва онлайн: как проходит дезинфекция Киевского вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

22 апреля специалисты отряда "Лидер" МЧС России проведут санитарную обработку здания и прилегающей территории Киевского вокзала. Съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за дезинфекцией в прямом эфире.

За апрель сотрудники ведомства обработали около 2 тысяч километров дорог, 6 тысяч зданий, 240 образовательных и 160 лечебных учреждений, провели очистку более тысячи объектов социального обслуживания, почти 6,5 тысячи зданий ведомства и свыше 7 тысяч единиц техники.

Смотрите трансляцию 22 апреля в 9:30 на этой странице или портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.