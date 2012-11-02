МВД принимает ряд мер для обеспечения безопасности 4 ноября

В Москве 4 ноября состоится ряд общественно-политических и спортивно-массовых мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства. Столичная полиция принимает дополнительные меры для обеспечения безопасности при проведении праздничных мероприятий.

В частности, в грядущее воскресенье пройдет шествие, и состоится несколько митингов, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

Праздничное шествие пройдет с 13.00 до 14.00 по маршруту Якиманская набережная — Крымская набережная, после чего с 14.00 до 16.00 состоится митинг на площадке перед зданием Центрального Дома художника. Количество заявленных участников - до 10 тысяч человек.

Проход граждан на мероприятие будет организован через 14 арочных металлодетекторов, установленных на Якиманской набережной на уровне улицы Малая Якиманка; 6 рамок — на дублере улицы Крымский вал на уровне подземного пешеходного перехода (между переходом и сквером ЦДХ).

Кроме того, в этот день пройдет несколько митингов, согласованных с властями, в числе которых: митинг с 10.00 до 17.00 на Болотной площади с количеством участников до 3 тысяч человек; митинг с 16.00 до 18.00 на Пушкинской набережной, на площадке перед въездными воротами на территорию парка Горького с количеством участников до 2 тысяч человек; митинг с 14.00 до 16.00 на Пушкинской площади с количеством участников до 2 тысяч человек; митинг с 16.00 до 18.00 в сквере Суворовской площади с количеством участников до 1 тысячи человек.

Все места проведения акций заранее проверят кинологи со служебными собаками. Пускать на мероприятия будут через рамки металлодетекторов и после досмотра личных вещей.

МВД предупреждает, что все несанкционированные акции будут пресекаться в соответствии с законодательством. Всего следить за порядком в Москве 4 ноября будут около 7 тысяч сотрудников полиции, военнослужащих внутренних войск и дружинников.

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