Москвичи стали в три раза чаще пользоваться порталом госуслуг

Как изменился портал госуслуг за 2014 год

Посещаемость московского портала госуслуг в 2014 году в три раза превысила прошлогоднюю и составляет 3,2 миллиона человек в месяц, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Всего на сайте зарегистрированы 3,7 миллиона человек, или каждый третий житель столицы. Наиболее востребованными оказались услуги в сфере ЖКХ - в 2014 году через портал прошло более 17 миллионов обращений к сервису приема показаний счетчиков воды.

Кроме того, в десятку наиболее популярных услуг входит передача показаний счетчиков электроэнергии — этим сервисом горожане воспользовались 3,6 миллиона раз.

Общая сумма платежей через сайт составила порядка 2,2 миллиарда рублей, москвичи совершили более 600 тысяч транзакций, при этом основной объем средств пришелся на оплату ЖКУ.

В департаменте отмечают, что в 2014 году увеличилось число обращений за услугами в сфере образования. Например, около 5 миллионов раз родители запрашивали электронные дневники детей и 560 тысяч раз обращались к системе "Проход и питание". Электронные карты школьника пополнили через портал на сумму свыше 24 миллионов рублей.

Кроме того, в детские сады записали более 175 тысяч детей, а только в первый день старта записи в первые классы было подано свыше 20 тысяч заявлений. Старшеклассники при этом чаще пользуются доступом к результатам ЕГЭ – всего свыше миллиона обращений.

К врачу горожане записались 3,5 миллиона раз, а услугами по проверке и оплате штрафов воспользовались 1,8 миллиона раз.

Добавим, что в конце года на портале был запущен новый сервис — запись на консультацию к специалистам Пенсионного фонда, которые ведут прием граждан в МФЦ.