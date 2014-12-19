Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

19 декабря 2014, 08:39

Москвичи стали в три раза чаще пользоваться порталом госуслуг

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Как изменился портал госуслуг за 2014 год

Посещаемость московского портала госуслуг в 2014 году в три раза превысила прошлогоднюю и составляет 3,2 миллиона человек в месяц, сообщает пресс-служба департамента информационных технологий.

Всего на сайте зарегистрированы 3,7 миллиона человек, или каждый третий житель столицы. Наиболее востребованными оказались услуги в сфере ЖКХ - в 2014 году через портал прошло более 17 миллионов обращений к сервису приема показаний счетчиков воды.

Кроме того, в десятку наиболее популярных услуг входит передача показаний счетчиков электроэнергии — этим сервисом горожане воспользовались 3,6 миллиона раз.

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Общая сумма платежей через сайт составила порядка 2,2 миллиарда рублей, москвичи совершили более 600 тысяч транзакций, при этом основной объем средств пришелся на оплату ЖКУ.

В департаменте отмечают, что в 2014 году увеличилось число обращений за услугами в сфере образования. Например, около 5 миллионов раз родители запрашивали электронные дневники детей и 560 тысяч раз обращались к системе "Проход и питание". Электронные карты школьника пополнили через портал на сумму свыше 24 миллионов рублей.

Кроме того, в детские сады записали более 175 тысяч детей, а только в первый день старта записи в первые классы было подано свыше 20 тысяч заявлений. Старшеклассники при этом чаще пользуются доступом к результатам ЕГЭ – всего свыше миллиона обращений.

К врачу горожане записались 3,5 миллиона раз, а услугами по проверке и оплате штрафов воспользовались 1,8 миллиона раз.

Добавим, что в конце года на портале был запущен новый сервис — запись на консультацию к специалистам Пенсионного фонда, которые ведут прием граждан в МФЦ.

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