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Новости культурного мира

07 июля 2014, 11:49

Театр Российской Армии отметит 85-летие 3D-мюзиклом

юбилеи Театр Российской Армии Владимир Зельдин

Фото: ИТАР-ТАСС

Следующий сезон станет для Центрального академического театра Российской Армии юбилейным - уже 85-м по счету. Это событие собираются отметить 3D-мюзиклом Pola Negri. Премьера спектакля намечена на сентябрь, сообщает пресс-служба Управления культуры Министерства обороны России.

Юбилей в будущем году отметит не только театр Российской Армии, но и один из самых ярких его артистов - Владимир Михайлович Зельдин. Великому актеру и настоящей легенде театра исполнился 100 лет.

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"В честь этого грандиозного события состоится премьера биографического спектакля "Сто, или Танцы со временем", посвященного мастеру. Кроме того, мы запланировали акцию под названием "ЧелоВЕК" - гастрольный тур великого артиста по российским городам", - рассказал начальник Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков.

Откроет 85-й театральный сезон постановка заслуженного артиста России Андрея Бадулина "Сон в летнюю ночь". Спектакль будет посвящен 450-летию автору "Сна в летнюю ночь", Уильяма Шекспира.

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