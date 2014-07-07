Театр Российской Армии отметит 85-летие 3D-мюзиклом

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Следующий сезон станет для Центрального академического театра Российской Армии юбилейным - уже 85-м по счету. Это событие собираются отметить 3D-мюзиклом Pola Negri. Премьера спектакля намечена на сентябрь, сообщает пресс-служба Управления культуры Министерства обороны России.

Юбилей в будущем году отметит не только театр Российской Армии, но и один из самых ярких его артистов - Владимир Михайлович Зельдин. Великому актеру и настоящей легенде театра исполнился 100 лет.

"В честь этого грандиозного события состоится премьера биографического спектакля "Сто, или Танцы со временем", посвященного мастеру. Кроме того, мы запланировали акцию под названием "ЧелоВЕК" - гастрольный тур великого артиста по российским городам", - рассказал начальник Управления культуры Министерства обороны Российской Федерации Антон Губанков.

Откроет 85-й театральный сезон постановка заслуженного артиста России Андрея Бадулина "Сон в летнюю ночь". Спектакль будет посвящен 450-летию автору "Сна в летнюю ночь", Уильяма Шекспира.