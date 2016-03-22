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ЧП

22 марта 2016, 14:28

Россиян среди пострадавших от взрывов в Брюсселе нет

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Фото: Zuma/ТАСС/Kurt Desplenter

Пострадавших среди российских граждан в результате серии терактов в аэропорту и метро Брюсселя нет, сообщается в официальном микроблоге посольства России в Бельгии в Twitter.

Кроме того, по словам исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майи Ломидзе, организованных групп российских туристов в Брюсселе также нет, передает Агентство "Москва".

Напомним, во вторник утром в аэропорту Брюсселя прогремело два взрыва. По некоторым данным, перед этим была слышна стрельба и крики на арабском языке. Сообщалось, что взрыв произошел возле стойки авиакомпании American Airlines, однако позже перевозчик опроверг эту информацию.

Затем взрыв прогремел в метро города. Предположительно, бомба взорвалась на станции Мальбек, расположенной в зоне "европейского" квартала. Метрополитен прекратил работу.

Информации о пострадавших в Брюсселе россиянах не поступало

По последним данным, число жертв терактов в Брюсселе возросло до 28. По меньшей мере 15 человек погибли при взрыве на станции метро Мальбек. Еще 55 человек при теракте в подземке получили ранения, 10 из них находятся в критическом состоянии. Данные о жертвах теракта в аэропорту прежние – 13 человек погибли, 35 получили ранения.

В настоящее время уровень террористической угрозы в Бельгии поднят до максимального, четвертого, при котором закрываются школы и детские учреждения. Все рейсы отменены, с аэропортом прервано железнодорожное сообщение. Закрыты общественные заведения, остановлено метро и общественный транспорт в центре города.

Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью мирных граждан в результате серии терактов в Брюсселе. В свою очередь москвичи несут цветы к посольству Бельгии на улице Малая Молчановка.

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