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Москва 24

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Культура

20 августа 2014, 15:38

Выставка-инсталляция "Вишневый сад. Продан!" открылась в Москве

выставки пьесы Антон Чехов инсталляции Вишневый сад театральный музей имени Бахрушина

"Афиша": В Москве открылась выставка "Вишневый сад. Продан!"

В филиале Театрального музея имени Бахрушина – Театральной галерее на Малой Ордынке – открылась выставка-инсталляция "Вишневый сад. Продан!" Здесь решили визуализировать все четыре действия пьесы, сообщает телеканал "Москва 24".

В купеческом особняке в центре Москвы можно увидеть и цветущий вишневый сад, и уютную гостиную Раневской, и опустевшие залы, заваленные коробками и щепками.

Первым делом посетители галереи видят крупноформатную черно-белую фотографию вишневого сада, сделанную Александром Иванишиным. Затем гости попадают в просторную гостиную Раневской, где угощают спелой вишней и домашним компотом.

Также в галерее есть комната, уставленная пыльными коробками и вещами, которые вот-вот должны вывезти на барахолку. Обстановка залов – это история инсценировок чеховской пьесы.

О "Вишневом саде" напоминают фотографии, эскизы, реквизит, макет гостиной, созданный для самой первой постановки – работы Станиславского и Немировича-Данченко.

По словам художницы Василисы Овчинниковой, экспозиция дает возможность проследить, как менялось отношение режиссеров к чеховской пьесе.

Билет на выставку стоит 300 рублей. Экспозиция доступна по средам, пятницам, субботам и воскресеньям с 12.00 до 19.00; по четвергам – с 13.00 до 21.00.

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