Выставка о кораблях проходит в Галерее искусств Зураба Церетели

Картина "Альбатрос. Мыс Горн" неизвестного художника XIX века

До 30 марта в Галерее искусств Зураба Церетели (Пречистенка, 19) работает выставочный проект "Корабль. Путешествие сквозь время и образ".

Выставка организована Российской академией художеств, которая, наравне с российским флотом, возникла в Петровскую эпоху. На экспозиции представят картины художников XVIII – XXI веков, посвященные "корабельной" теме и морю.

Среди экспонатов - произведения Ивана Айвазовского, Олега Вуколова, Зураба Церетели, Константина Худякова, Светланы Конеген, Тома де Томона и многих других. Помимо традиционных живописных работ на выставке представлены фотографии, видео и инсталляции. Всего можно увидеть около 150 работ.

Центральный символ выставки - корабль, по мысли создателей экспозиции, - живое существо, наделенное душой.

Стоимость билетов - от 100 до 300 рублей.