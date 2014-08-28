Расшифровка дебатов кандидатов от 30-го округа ("Москва Доверие")

Кандидаты в депутаты МГД от 30-го округа представили свои программы

На телеканале "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москвы" прошли дебаты кандидатов в Мосгордуму от 30-го избирательного округа. Участие в предвыборных дебатах приняли Сергей Елисеев (ЛДПР), Алексей Мишин (самовыдвиженец), Денис Давыдов (КПРФ), Марина Поняхина ("Справедливая Россия"), Дмитрий Новиков ("Яблоко"). M24.ru предлагает полную расшифровку раунда.

Ведущий: Здравствуйте. В прямом эфире телеканала "Москва Доверие" и радиостанции "Радио Москва" дебаты кандидатов в Московскую городскую думу. Напомню, что сами выборы состоятся 14 сентября. Они будут проходить по мажоритарной системе, будет избрано 45 депутатов.

Перед началом эфира у нас прошла жеребьевка, именно в таком порядке сейчас стоят наши кандидат кандидаты. Всем говорю "здравствуйте", сейчас я вас представлю. Здравствуйте.

Итак, у нас в студии кандидаты в депутаты по 30-му избирательному округу, это районы Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Меня зовут Илья Федоровцев. Вам тоже здравствуйте. Итак, мы начинаем.

№1 – кандидат Сергей Елисеев. Сергей, здравствуйте.

Сергей Елисеев: Здравствуйте.

Ведущий: №2 – Алексей Мишин. Алексей, добрый день.

Алексей Мишин: Добрый день.

Ведущий: №3 – Денис Давыдов. Здравствуйте.

Денис Давыдов: Здравствуйте, дорогие избиратели.

Ведущий: №4 – Марина Поняхина. Марина, здравствуйте.

Марина Поняхина: Здравствуйте.

Ведущий: И №4 – Дмитрий Новиков. Дмитрий, добрый день.

Дмитрий Новиков: Здравствуйте.

Избирательный округ № 30 Районы: Чертаново Центральное, Чертаново Южное Чертаново Центральное, Чертаново Южное Кандидаты: Давыдов Денис Владимирович .

Родился в 1970 году, живет в Москве. Работает в ООО "Аква Сити". Занимает должность исполнительного директора. Выдвинут московским отделением партии "Коммунистическая партия Российской Федерации".

Елисеев Сергей Геннадиевич .

Родился в 1972 году, живет в Москве. Работает в Адвокатском кабинете Елисеева Сергея Геннадиевича. Занимает должность адвоката. Выдвинут московским отделением партии "Либерально-демократическая партия России".

Мишин Алексей Валентинович .

Родился в 1978 году, живет в Москве. Работает в ГБУ "Психоневрологический интернат № 30 департамента социальной защиты населения города Москвы". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.

Новиков Дмитрий Владимирович .

Родился в 1966 году, живет в Москве. Работает в ООО "Частное охранное предприятие "Альбатрос". Занимает должность инженера по техническому обеспечению систем видеонаблюдения. Выдвинут московским отделением партии "Яблоко".

Поняхина Марина Анатольевна .

Родилась в 1968 году, живет в Москве. Работает в ИП Давыдов Юрий Наумович. Занимает должность офис-менеджера. Выдвинута региональным отделением партии "Справедливая Россия".

Репкина Елена Владимировна .

Родилась в 1971 году, живет в Москве. Работает в ГБУ города Москвы "Спортивно-досуговый центр "Высота". Занимает должность директора. Самовыдвиженец.



Ведущий: Итак, еще раз объясню наши правила. Сейчас будет у каждого по минуте для вступительного слова, после этого перейдем к раунду вопросов и ответов, тоже будем идти по порядку.

Ведущий: №1 - Сергей Елисеев. Сергей, прошу, у вас есть минута ровно на презентацию, на представление. Прошу.

Сергей Елисеев: Сергей Елисеев, юрист, закончил с отличием военно-юридический факультет Военного университета Министерства обороны. Женат, двое сыновей.

Уважаемый Сергей Семенович, я обращаюсь к вам, к мэру Москвы от большинства кандидатов, кроме Алексея Валентиновича Мишина, потому что наше объявление, наша информация о том, что мы хотим встретиться с людьми, люди хотят услышать правду, эти объявления срываются. Я лично обратился в прокуратуру. Мой информационный куб около Чертанова Южного украли. Его нашли, сейчас директор управляющей компании Московской области скрывается.

В связи с тем, что идет противодействие нашей избирательной кампании, я беру 15 секунд тишины и просто помолчу.

Уважаемые избиратели, партия ЛДПР никогда не была в Мосгордуме. Избиратели должны знать, что ЛДПР должна быть в Мосгордуме, навести порядок и делать законы, которые для людей, в пользу людей.

Ведущий: Спасибо, Сергей, время кончилось. Понятно, спасибо. Это было вступительное слово и несколько секунд тишины от Сергея Елисеева. Теперь мы переходим дальше, Алексей Мишин, прошу, теперь ваша минута, обойдитесь без тишины.

Алексей Мишин: Постараюсь. Здравствуйте, я Алексей Мишин, выдвинут общественными организациями Чертанова Южного и Чертанова Центрального, член "Единой России". Мне 36 лет, я врач-психиатр, кандидат медицинских наук, работаю последние три года директором психоневрологического интерната №30.

С 2012 года муниципальный депутат района Чертаново Центральное. Работаю врачом в социальной защите, поэтому вопросы социальной защиты, социальной работы, а также здравоохранения являются зоной моей ответственности. Кроме того, хочу сказать, что работа в депутатском корпусе, конечно, основная работа связана с благоустройством территорий, с эксплуатацией жилищного фонда.

Сергей Елисеев: Алексей Валентинович, вы скажите, почему управляющие компании срывают объявления других кандидатов?

Ведущий: У вас будет позже время для вопросов, как раз после представления. Выключайте микрофон, пожалуйста, у Сергея Елисеева. Алексей, прошу, вы продолжайте. Сергея сейчас не слышно, вы можете продолжать.

Алексей Мишин: Я хотел бы дополнить…

Ведущий: Сергей, я сейчас отниму у вас дальше время, вы не сможете больше задавать вопросы.

Алексей Мишин: …Что за последнее время мы заполнили несколько рабочих проектов, один из них – мобильная помощь, второй – дни психологического здоровья. Я встречаюсь с избирателями, провел за последнее время более 100 встреч.

С моей точки зрения, закон не нарушается, встречи проводятся, каждому из нас предоставляют возможность общения с жителями.

Спасибо большое за внимание.

Ведущий: Спасибо вам, мы вам добавили 30 секунд. Я обращаюсь ко всем кандидатам, если долго будут длиться ваши пререкания друг с другом, то мы просто оппоненту, которого вы перебиваете, будем добавлять время, вот и все. А у вас отнимем, соответственно.

Идем дальше. Денис Давыдов, теперь вступительное слово у вас. Прошу.

Денис Давыдов: Здравствуйте, дорогие избиратели. Давыдов Денис Владимирович, полковник запаса, ветеран боевых действий, ветеран военной службы. 44 года, женат, воспитываю двух дочерей. Выдвинут фракцией КПРФ на выборы в Мосгордуму.

14 сентября состоятся выборы. Каждая партия и самовыдвиженцы продумывают свою программу. Наша программа, программа Коммунистической партии Российской Федерации, строится на ожиданиях и чаяниях жителей города, она в своем составе имеет решение вопросов экологии, экономики, миграционной политики, вопросы жилищно-коммунального хозяйства, градостроительства, транспорта и вопросы, связанные с образованием пробок.

Что хотелось бы всем избирателям пожелать: пожелать, чтобы все выполнили свой гражданский долг, 14 сентября пришли на выборы. Ну и 14 сентября – День танкиста, поздравляю всех танкистов с наступающим праздником.

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Дениса Давыдова. Идем дальше. Марина Поняхина, теперь, прошу, у вас также есть минута.

Марина Поняхина: Здравствуйте. Мой лозунг на сегодняшний день: "Свет надежды в каждый дом". Моя программа основана на личном опыте. Став депутатом, я планирую заниматься социальной политикой. Приоритетными считаю вопросы: обеспечение жильем очередников и многодетных семей, расселение общежитий, программа доступных ипотек, организовать систему контроля жителями качества услуг КЖХ, общая универсальная доступность города для инвалидов, надомное медицинское обслуживание инвалидов-колясочников в зимнее время, включая стоматолога, защита семьи, материнства и детства, поддержка домашних детских садов и семейного образования, подушевое финансирование школьного и дополнительного образования. Вернуть многодетным льготы: право на семейный отдых с детьми до 17 лет, обеспечить социальной картой второго родителя, включить проезд на пригородных поездах, монетизация льгот, введение сертификатов, компенсация за неиспользованную льготу.

Также хочу добавить, что действительно, объявления срываются. Более того, мне сорвали личную встречу, которая не состоялась, и мне не предоставили пока повторную встречу.

Ведущий: Спасибо вам. Вступительное слово от Марины Поняхиной. Идем дальше. Дмитрий Новиков, теперь вы, прошу.

Дмитрий Новиков: Здравствуйте. Я - член партии "Яблоко". Иду в Московскую городскую Думу с общей партийной программой. И хотел бы вам вкратце зачитать те пункты, которые я считаю, лично я, наиболее важными.

Самый основной пункт - нужно восстановить доверие к основным институтам нашего правового общества. Первый пункт: москвичи не верят в честные выборы, потому что выборы находятся под полным контролем действующей власти. Основные решения такие: три основные функции выборов это регистрация кандидатов, подсчет голосов, объявление результатов на избирательном участке – нужно передать в руки избираемых перед выборами общественных представителей.

Второй пункт: москвичи не доверяют своим депутатам, потому что депутаты не несут ответственности за свои обещания перед избирателями. Избиратели не могут отозвать своего депутата до окончания его полномочий. Есть решение: обязать депутата заключать коллективный договор со своими избирателями.

На канале "Москва Доверие" прошли дебаты кандидатов от 30 округа

Ведущий: Спасибо, это было вступительное слово от Дмитрия Новикова. Мы сейчас идем дальше, непосредственно к раунду вопросов и ответов. Еще раз напомню, что у нас сейчас в студии кандидаты в депутаты по 30-му избирательному округу, это районы Чертаново Центральное и Чертаново Южное.

Алексей, готовьтесь, вам сейчас будет задавать вопросы Сергей Елисеев. Сергей, прошу, 30 секунд на вопрос. И есть минута на ответ.

Сергей Елисеев: Алексей Валентинович, насколько я знаю, вы уже три года являетесь депутатом муниципального собрания Чертанова Центрального, и те предвыборные обещания, которые были три года назад, они сейчас так же у вас, я также вижу. Также вы требуете и просите открыть многофункциональный центр культурного досуга. Если вы знаете, что в Чертанове Центральном строится "Ашан", будет большой культурно-досуговый центр. Вопрос: что вы сделали за эти три года, чтобы действительно ваши пожелания, которые были три года назад, они действительно свершились? Что сделано?

Ведущий: Спасибо. Вполне конкретный вопрос. Прошу, Алексей.

Алексей Мишин: Спасибо за вопрос. Ну, во-первых, не три года, а два года. Я был выбран в 2012 году депутатом муниципального собрания. Это первое.

Во-вторых, за то время, что я являюсь депутатом муниципального собрания, много различных вопросов было решено. В том числе, к сожалению, вы меня перебили, Сергей, но вопросы, связанные с теми программами, которые уже сейчас запущены в нашем районе: это и мобильная бригада, это и дни психологического здоровья, это и открытие в Парке 30-летия победы, вы, я думаю, это отлично знаете как житель района, того замечательного, мне кажется, обелиска детям, погибшим в фашистских лагерях. Это все работа нашего депутатского корпуса. Поэтому я, как человек, который работает в команде, естественно, веду эти вопросы, тоже веду и по социальной части, и по медицинской части.

Поэтому движение вперед есть. С моей точки зрения, просто некоторые вопросы нужно уже решать на городском уровне. Поэтому я двигаюсь в депутаты Московской городской думы. Спасибо.

Ведущий: Спасибо, мы идем дальше, в порядке жеребьевки. Алексей, теперь вы задаете вопрос для Дениса Давыдова. Прошу, 30 секунд и минута.

Алексей Мишин: Еще раз добрый день. В вашей программе прозвучал вопрос, связанный с пробками в Москве, с транспортной проблемой, с вашей точки зрения, на уровне Мосгордумы. Какие бы вы предложения внесли, чтобы эти проблемы разрешить?

Ведущий: Спасибо. 15 секунд осталось, может быть, что-то добавите еще?

Алексей Мишин: Мне, во-первых, очень понравилась та программа, которую Денис Владимирович представил, и я со многим соглашаюсь из того, что он сказал. Но вот проблема парковок и пробок, транспортные проблемы, которые есть и в нашем районе, они очень актуальны. Поэтому и такой вопрос.

Ведущий: Спасибо. Конкретно по транспорту, прошу.

Денис Давыдов: Спасибо большое за вопрос. Что предлагается программой Коммунистической партии Российской Федерации в плане решения вопросов по проблемам с пробками. Предлагается создать полицентрическую структуру города за счет развития прилегающих территорий от Садового кольца до Московской кольцевой автодороги. Также предлагается развивать центр города как культурно-рекреационные территории. Те вопросы, которые на нынешний день решаются Московской городской думой, с платными парковками, они отчасти решают проблему, но они не решают в корне, на самом деле. Есть насущный вопрос – это программа "Народный гараж". К сожалению, "Народный гараж" на сегодняшний день стал народным как по цене, так и по удаленности от мест проживания жителей. В частности, если взять район Чертаново Центральное и Чертаново Южное, я лично не вижу ни одного удобного места, оборудованного для парковки автомобилей граждан.

Ведущий: Спасибо. Это был ответ от Дениса Давыдова. Денис, теперь вы задаете вопрос для Марины Поняхиной. По таймингу то же самое.

Денис Давыдов: Здравствуйте, Марина. Вы являетесь муниципальным депутатом. На сегодняшний день вы имеете возможность продолжать свою работу в случае выборов на более высоком уровне и решать проблемы граждан. Что бы вы еще нового могли решить с учетом вашей программы? И по поводу предвыборной избирательной борьбы – все ли честно и все ли вам нравится?

Ведущий: Спасибо.

Марина Поняхина: Спасибо. Практически мне все нравится, если бы административные органы не сорвали мою встречу и до сих пор не предоставили повторную встречу. Кроме того, как уже говорил Сергей Елисеев, действительно срываются объявления, то есть они не доживают несколько дней. Помимо всего прочего, я бы предложила все-таки развивать строительство физкультурно-оздоровительных комплексов и семейных досуговых центров, потому что в "Ашане" досуговый центр, конечно, хорошо, но это не будет районный досуговый центр и не будет бесплатным. Планы развития районов, я считаю, необходимо обсуждать с жителями на публичных слушаниях. По моему опыту, сейчас этого недостаточно. Создавать паспорта дворов и домов. Запретить перевод жилого фонда в нежилой без согласования жителей. Соблюдать экологические нормы. Устанавливать шумоизоляционные щиты в связи с расширением транспортных развязок. Можно добавлю? Предоставить для инвалидов бесплатные талоны на платные парковки.

Ведущий: Спасибо. Марина, теперь вы задаете вопрос для Дмитрия Новикова, прошу.

Марина Поняхина: Дмитрий, как вы предполагаете решить жилищную проблему? В прошлый раз я спрашивала у вас про социальные проблемы. Теперь меня интересует конкретно по жилищной проблеме. Я, со своей стороны, считаю, что расселить общежития и коммуналки можно было бы путем предоставления действительно льготных ипотек. Что вы думаете на этот счет?

Ведущий: Спасибо. Вопрос от Марины Поняхиной. Дмитрий, у вас сейчас пойдет ровно минута, прошу.

Дмитрий Новиков: Спасибо. Я считаю, что основная проблема с жильем у нас сложилась из-за того, что жилье превратилось в средство вложения капитала и сохранения своих средств. Я предлагаю восстановить муниципальное жилищное строительство и при получении муниципальных квартир не разрешать ее приватизировать, чтобы квартиры не становились объектом купли-продажи и наживы. Потому что только таким способом можно позволить молодым семьям арендовать жилье за небольшую стоимость прямо у муниципального образования и избежать аренды у частников, которые вкладывают свои средства, скупают все жилье и сдают уже по очень высокой рыночной стоимости молодым семьям, которые просто не в состоянии себе позволить содержать семью и оплачивать свое жилье. Это основной фактор.

Марина Поняхина: Но сейчас есть бездотационное жилье.

Ведущий: Марина, у вас время кончилось. Так что мы идем дальше. Спасибо, Дмитрий, за ответ. И теперь вы задаете вопрос для Сергея Елисеева, прошу.

Дмитрий Новиков: Сергей, вы идете от партии ЛДПР. Я знаю, что партия ЛДПР – очень активная партия. Как вы считаете, какие наиболее острые проблемы в районе, от которого вы идете, и какое решение вы бы предложили для их решения?

Ведущий: Самые основные проблемы в данном округе. Спасибо. Прошу.

Сергей Елисеев: Спасибо за вопрос. Вы так же, как и я, сталкиваетесь с чем? Едете в Шереметьево, парковка один час стоит 500 рублей. Все, что касается Чертанова Южного, Чертанова Центрального, где я живу. Третий раз уже обращаемся в ГАИ, чтобы установили знак поворота с Кировоградской на Красного Маяка. Там каждый день аварии, постоянно машины бьются. Ничего не делается. Зато обратите внимание, что увеличивается количество эвакуаторов. Многие жители уже говорят, что у нас сейчас будет больше эвакуационных машин, чем просто машин. Вопрос, к чему? К тому, что везде постоянно установили знаки "Стоянка/остановка запрещена". Просто без каких-либо нормативных актов их ставят. Кто-то на этом просто наживается. ЛДПР и я, как защитник, возьмем на контроль эту ситуацию и будем смотреть, установлен ли знак правильно, в соответствии с законом. Вот относительно ряда районов скажу, что знаки заменены на "Стоянка/остановка запрещена" только для грузовиков. Соответственно, транспортные проблемы надо решать, но решать должны именно защитники.

На "Радио Москвы" завершились дебаты кандидатов от 30-го округа

Ведущий: Спасибо, это был ответ от Сергея Елисеева. Еще раз напомню, что это 30-й избирательный округ, у нас сейчас кандидаты в депутаты именно от этого округа – от Чертанова Центрального и Чертанова Южного.

Мы завершили круг вопросов и ответов. Теперь к заключительному слову переходим. У каждого из кандидатов будет по полторы минуты, это ваше время, можете использовать, как хотите, можете дополнить свой ответ на вопрос, который вам задавал раньше оппонент, можете еще раз представить свою программу, как угодно. Ваши полторы минуты. Сергей, прошу, теперь вы. Так же, в таком порядке идем. Сергей Елисеев.

Сергей Елисеев: Уважаемые жители, чертановцы, Чертаново Центральное и Чертаново Южное. Я обращаю внимание второй раз, что партия ЛДПР никогда не была в Мосгордуме. Я считаю, что необходимо дать партии ЛДПР шанс. Я избираюсь именно от партии ЛДПР и прошу, чтобы мне вы оказали доверие. Я как юрист и адвокат вижу следующие проблемы – сейчас стоит остро жилищная проблема. Тысячи очередников, которые стоят на очереди, - их просто снимают. Узнали, что где-то есть дачный домик, просто скидывают с очереди, и они не дожидаются своей квартиры.

Дальше. Один журналист задал мне вопрос по поводу многодетных матерей. В новом Жилищном кодексе нет первоочередного права у многодетной семьи на получение жилья. Эту норму надо восстановить. Надо восстановить норму о разделе финансово-лицевого счета, чтобы семьи могли разъезжаться.

Все, что касается проблем Чертанова Центрального – много школ без ремонта. Они нуждаются в ремонте. Транспортные проблемы - я уже сказал. Люди, которые живут в Чертанове Центральном и Чертанове Южном, должны выбрать именно защитников их интересов.

И важная информация. 1 сентября у меня будет встреча с избирателями в ДК "Маяк". 11 сентября мы планируем сделать в парке 30-летия Победы концерт. И 14 сентября приглашаю всех на выборы, выбрать только партию ЛДПР, партию, которая не была в Мосгордуме и действительно будет защищать ваши интересы, не обещать, а защищать ваши интересы. Каждый житель района должен знать, кто его защитник, должен знать, к кому он может обратиться, кому он может позвонить, и телефон всегда будет работать.

Ведущий: Спасибо, это было заключительное слово от Сергея Елисеева. Идем дальше. Алексей Мишин. Прошу, Алексей, также полторы минуты.

Алексей Мишин: Дорогие избиратели, в первую очередь хотел бы сказать, что я молчать не собираюсь, минуту тишины устраивать тоже не буду. С моей точки зрения, идет нормальная предвыборная борьба. И я так же, как и другие кандидаты в депутаты, встречаюсь с жителями, так же у меня обрывают объявления. Но мне кажется, что, если человек хочет встречаться, а не молчать, он будет встречаться.

Жители Чертанова Центрального и Чертанова Южного, я с вами провел, наверное, более 100 встреч уже на данный момент, и та программа, с которой я выхожу как кандидат в депутаты в Мосгордуму, - она наполнена вашими наказами, вашими желаниями и вашими требованиями. Этих требований очень много. С моей точки зрения, если вы сделаете выбор и увидите вашего кандидата от партии "Единая Россия", от Общественного совета двух районов в лице Мишина Алексея Валентиновича, вы сделаете правильный выбор, потому что решать вопросы нужно, и программа связана в первую очередь с вашими нуждами. А это и строительство культурно-досугового центра, и строительство роддома на территории наших районов, строительство поликлиники, улучшение качества обслуживания, учитывая, что я врач и эти вопросы мне известны хорошо, а также капитальный и текущий ремонт – это все входит в мою программу. С моей точки зрения, делать нужно, работать, действовать, действовать и еще раз действовать. Поэтому прошу не забыть о 14 сентября, прийти на выборы и сделать свой выбор. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Алексея Мишина. И теперь полторы минуты у Дениса Давыдова. Прошу.

Денис Давыдов: Здравствуйте, дорогие еще раз москвичи. 14 сентября пройдут выборы в Московскую городскую думу шестого созыва. Убедительная просьба и убедительное пожелание принять активное участие, прийти на избирательные участки. Фракция КПРФ в Московской городской думе в количестве трех человек против 32 оппонентов сумела проработать все вопросы, связанные с благоустройством отдельных районов города Москвы, сумела продавить те вопросы и законы, которые встречали сопротивление правящих структур.

Что мы предлагаем еще всем – внимательно изучить программу каждого кандидата, сделать выбор осознанный. И прошу учесть, что только партия и только кандидат, не зависящий от всех сегодня существующих структур, сможет независимо принимать решения с учетом пожеланий граждан, с учетом пожеланий ваших, граждане избиратели. И только такая партия сможет выполнить все наказы избирателей.

Программа Коммунистической партии Российской Федерации составлена на основе ваших пожеланий и ваших волеизъявлений. Команда, активная и готовая к работе, у Коммунистической партии Российской Федерации на сегодняшний день имеется. В нашей партии настоящие профессионалы, имеющие большой опыт. За нами сильная партия. Мы верим в свою победу и призываем всех прийти на выборы.

Ведущий: Спасибо. Это было финальное слово от Дениса Давыдова. И Марина Поняхина, теперь ваше время, прошу.

Марина Поняхина: Мой лозунг – "Свет надежды в каждый дом". Моя задача, чтобы и после выборов надежды инвалидов, пенсионеров, многодетных, малоимущих, всех социально незащищенных москвичей оправдались. Чтобы каждый житель был уверен, что его интересы небезразличны власти, что их есть кому отстаивать. Депутаты Московской городской думы обязаны работать в тесном контакте с депутатами районов, быть доступным открытым для общения с гражданами. Люди устали от громких речей, пустых слов и обещаний.

Я знакома с проблемами изнутри, сама многодетная мама четверых сыновей, руководитель общественного проекта - Горячей линии "Россия. Семья. Дети" и группы "Семь и я". Депутат района Аэропорт. Как председатель комиссии по социальным вопросам уверена, что необходима адресная помощь, необходимо разъяснение прав москвичей, уход от заявительного характера, от практики освоения бюджета, личная ответственность чиновников, только тогда свет надежды появится в каждом доме.

Уважаемые москвичи, прошу вашей поддержки на выборах в Московскую городскую думу 14 сентября. Приглашаю вас стать моими наблюдателями. Звоните мне по телефону 8-495-961-85-00 либо пишите смски и звоните 8-903-961-85-00. Спасибо. Будем ждать вас на выборах и на новых встречах с избирателями.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Марины Поняхиной. И теперь Дмитрий Новиков. Прошу, также у вас есть полторы минуты.

Дмитрий Новиков: Здравствуйте. Напоминаю, что меня зовут Дмитрий Новиков. Я иду от партии "Яблоко" с единой программой. От себя лично хотел сказать, что своей основной задачей в Московской городской думе вижу то, чтобы депутаты у нас из людей, которые делают просто необоснованные порой заявления и обещания своим избирателям, превратились в ответственных людей. Для этого обязательно нужно заключать коллективный договор, в котором по пунктам будет все прописано: все обязанности депутата, что он делает в течение года, какие планы он обязался реализовать для своих избирателей. И обязательно прописать условия досрочного отзыва депутата, если он не выполняет свои обязанности, потому что в нынешних условиях, когда депутат в течение своего срока избрания, избиратель ничего не может с ним сделать, делает депутата совершенно безответственным, и он работает, собственно говоря, на свои интересы. И совсем не обязывает его исполнять те обещания, которые он дает.

Программы у всех интересные, но прежде всего самое главное – делать, чтобы депутат отвечал за свои обязательства. У нас есть прекрасные отношения в профсоюзе, когда члены профсоюза заключают договор с администрацией. Эта же схема прекрасно ложится на отношения между депутатом и своими избирателями. Поэтому это самое первое действие, которое я предполагаю реализовать в Московской городской думе - и дальше все по программе партии. Спасибо.

Ведущий: Спасибо. Это было заключительное слово от Дмитрия Новикова.

Уважаемые кандидаты, обращаюсь к вам. Желаю вам, конечно, удачи и победы всем на выборах. Это были дебаты кандидатов в депутаты по 30-му избирательному округу. Следующий раунд дебатов на канале "Москва Доверие" ровно в 12:00.