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Выборы

11 июля 2014, 09:40

На выборы в Мосгордуму выдвинулись 446 человек

выборы кандидаты Валентин Горбунов выборы в Мосгордуму прием документов

Фото: M24.ru

На выборы депутатов Мосгордумы подали документы 446 человек, сообщил глава МГИК Валентин Горбунов Агентству "Москва".

Представитель Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что для участия в выборах зарегистрировались более 60 кандидатов. Если до 18.00 пятницы остальные выдвиженцы не сдадут подписи избирателей, МГИК их не примет.

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Добавим, что 11 июля завершается второй этап избирательной кампании - прием документов для регистрации кандидатов, в том числе подписей избирателей. После этого избиркомы в течение десяти дней должны принять решение о регистрации кандидатов. Итоговый список всех зарегистрированных кандидатов опубликуют к концу июля.

Окружные избиркомы проверят все сто процентов подписей, предоставленных кандидатами в депутаты. Согласно регламенту, могут проверить от 20 до 100 процентов подписей, но, по словам Горбунова, в столице сложилась многолетняя традиция - проверять все подписи, собранные кандидатами.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что планируется сохранить все стандарты прошлогодней кампании по выборам мэра, которую называют самой честной и открытой за всю историю выборов в столице. Все желающие смогут следить за ходом голосования в режиме онлайн, благодаря камерам видеонаблюдения на избирательных участках. Урны для выборов и КОИБы будут прозрачными. Наблюдателем может стать представитель любой политической партии или общественной организации.

Отметим, что 18 августа начнутся дебаты кандидатов в Мосгордуму. Всего планируется 45 выпусков программы – по числу избирательных округов, дебаты будут выходить несколько раз в день. О выделении эфирного времени Сергей Собянин попросил городское телевидение. Он поручил дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей.

Как пройдут выборы в Мосгордуму

Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет. Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, в них входят граничащие друг с другом территории Москвы.

Сюжет: 14 сентября: как прошли выборы в Мосгордуму

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