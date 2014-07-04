Московский дайджест: пятидневка в школе и карты достопримечательностей

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Сетевое издание M24.ru предлагает читателям освежить в памяти ключевые темы уходящей рабочей недели. Сергей Собянин поддержал переход школ на пятидневную учебную неделю, Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата в депутаты МГД, а в метро появились карты городских достопримечательностей.

Понедельник

Мэр Москвы поддержал переход московских школ на пятидневную учебную неделю. По мнению Сергея Собянина, это даст родителям возможность проводить больше времени с детьми. "С 1 января этого года мы изменили систему финансирования школ в части пяти- и шестидневной работы. Так получилось исторически, что пятидневные недели были в финансовом плане ущемлены. Платили за ученико-часы, и норматив был несколько меньше", - отметил мэр. Грамотно организованный учебный план позволяет за пять учебных дней давать тот же объем знаний, что и при шестидневке. Кроме того, школы получают возможность организовывать по субботам дополнительные внеклассные занятия.

Мэр Москвы поддержал переход школ на пятидневную учебную неделю

Вторник

1 июля два года исполнилось Новой Москве. В этот день в 2012 году произошло историческое событие для российской столицы: ее территория увеличилась за счет присоединения 148 тысяч гектаров земли на юго-западе Подмосковья, вплоть до границы с Калужской областью. В общей сложности к Москве перешло 21 муниципальное образование, в том числе два городских округа - Троицк и Щербинка, а также 19 городских и сельских поселений (в Подольском, Ленинском и Наро-Фоминском районах Московской области). В результате были образованы два новых городских округа: Троицкий и Новомосковский (ТиНАО), а население Новой Москвы составило 235 тысяч человек. Однако, согласно исследованию сотовых операторов, на данный момент там проживает 570 тысяч человек.

"Москва в цифрах": Строительство в Новой Москве

Во вторник 1 июля на улицы Москвы вышла туристическая полиция – сотрудники правоохранительных органов, помогающие туристам и обеспечивающие безопасность гостей столицы. Дежурить полицейские будут в пешеходных зонах, на Красной площади и в районе станции метро "Китай-город". На первых этапах работать в туристической полиции будут около 100 человек, помогать им будут 30 студентов Московского государственного института индустрии туризма (МГИИТ им. Сенкевича), которых приравняют к дружинникам.

Среда

В столичном метро на пяти станциях и нескольких подземных переходах установили информационные таблички с номером выхода в город, картами и справочной информацией. Они размещены на станциях "Охотный ряд", "Театральная", "Площадь революции", "Лубянка" и "Кузнецкий мост". Указатели содержат информацию как на русском, так и английском языке. На табличках изображены главные достопримечательности района в виде трехмерных объектов, а формат схемы позволяет легко ориентироваться и выбирать нужный маршрут.

Фото: m24.ru

Стоит отметить, что работы на первых пяти станциях стали стартовым участком проекта единой системы навигации. В будущем она позволит пассажирам строить свой маршрут с учетом всех видов городского транспорта. Новую навигацию будут использовать на остановках, транспортно-пересадочных узлах, а также в пешеходных зонах и на новой системе велопроката.

Четверг

Мосгоризбирком зарегистрировал первого кандидата в депутаты МГД. Первой, чью кандидатуру приняли, оказалась Ирина Копкина от партии "Яблоко". Выборы в Московскую городскую думу пройдут 14 сентября 2014 года в Единый день голосования. В городской парламент шестого созыва будут избраны 45 депутатов сроком на пять лет.

Голосование пройдет по одномандатной системе. Согласно принятому закону, в Мосгордуму сроком на пять лет будет выбрано по одному депутату от каждого из 45 избирательных округов. Округа образованы сроком на 10 лет, а входят в них граничащие друг с другом территории Москвы.



Мосгордума утвердила новую схему одномандатных округов

В четверг стало известно, что экс-глава "Банка Москвы" Андрей Бородин и ряд бывших высокопоставленных менеджеров того же банка стали обвиняемыми по делу о хищении более миллиарда рублей у кредитной организации. Следствие установило их причастность к организации мошеннической схемы.

Следственный департамент МВД России вынес постановление о привлечении в качестве обвиняемых Бородина, бывшего первого вице-президента "Банка Москвы" Дмитрия Акулинина, и экс-вице-президента банка Алексея Сытникова. Их обвиняют в присвоении и растрате в особо крупном размере. Правоохранители установили, что хищения происходили при пособничестве бывшего начальника одного из управлений банка Дмитрия Строганова.

Столичные власти расширили "социальную сеть" для общения на дороге водителей, знающих только госномер "соседа". Как рассказала M24.ru официальный представитель департамента информационных технологий Москвы Елена Новикова, теперь обмениваться сообщениями автомобилисты могут не только через мобильное приложение "Транспорт Москвы", но и с помощью SMS. Для этого нужно набрать комбинацию "смс авто госномер", а потом ввести текст сообщения и отправить его на короткий номер 7377.

"Утро": Водители смогут общаться друг с другом на дороге по SMS

Сервис позволит водителям предупредить друг друга об эвакуации, попросить разблокировать свой автомобиль на парковке, оставить сообщения о царапинах и даже познакомиться. Для пользования сервисом нужно зарегистрироваться в единой мобильной платформе правительства Москвы. Услуга предоставляется бесплатно, сотовые операторы также не берут за нее комиссию.

Пятница

С 4 июля изменилась схема движения на Боровском шоссе. Это связано со строительством станции "Новопеределкино" Калининско-Солнцевской линии метро. Левый поворот с шоссе на улицу Шолохова отменен. Так, нельзя проехать по Боровскому шоссе на отрезке от улицы Шолохова до Чоботовской. Движение перенаправлено на дублер магистрали, который планируется расширить.

Сергей Собянин поручил запустить электронную карту, на которой пользователи смогут увидеть, в каких районах города сосредоточены наиболее "проблемные" торговые точки. Сервис начнет работу до конца года. Карту составят на основании жалоб самих москвичей. Собирать замечания горожан относительно нарушений в сфере торговли власти будут на портале "Наш город". Здесь можно будет сообщить о просроченных продуктах, контрафакте, некачественных товарах и так далее.

Как сообщить о проблеме на портале "Наш город"

Кроме того, мэр Москвы сообщил, что городские теле- и радиоканалы могут предоставить бесплатное эфирное время для дебатов кандидатам в депутаты Мосгордумы. "Я считаю, что городские каналы "Москва 24", "Москва Доверие", городское радио вполне могут быть предоставлены кандидатам для избирательной кампании", - сказал Собянин.

По мнению мэра, от наиболее четкого представления программ и предложений каждого кандидата зависит, насколько осознанным будет выбор москвичей. Поэтому мэр попросил городское телевидение дать всем кандидатам возможность бесплатно и в равных условиях выступить на дебатах в эфире и донести свои программы до избирателей. Формат и подробности дебатов будут обсуждаться совместно с журналистами.