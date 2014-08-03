В Реутове выбирают главу города и депутатов городского совета

Фото: reutov.net

В Реутове проходят досрочные выборы главы города и членов местного совета депутатов. На пост главы Реутова претендуют три кандидата, сообщается на официальном портале города.

На 20 мест в совете депутатов претендуют 59 кандидатов, они избираются по 20 городским округам. В числе кандидатов — члены "Единой России", ЛДПР, "Яблока", "Справедливой России" и КПРФ, а также самовыдвиженцы.

Открыты 40 участков избирательной комиссии. Досрочно проголосовало более 600 человек. По данным на 12.00, на выборах проголосовало 3109 избирателей, явка составила 4,72 процентов.